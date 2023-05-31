Военный эксперт высказался о возможном распаде ОБСЕ Военный эксперт Леонков допустил возможность распада ОБСЕ

Фото: osce.org

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действительно может распасться, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя слова главы МИД Финляндии Пекка Хаависто. Как сообщил он в беседе с «ПолитЭкспертом», причиной разрушения организации при этом станет не отказ России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2023 году, а действия ОБСЕ в Донбассе.

Мы же знаем, что ОБСЕ, находясь в Донбассе, занималась не только фиксацией прилетов со стороны украинской армии, но и работала в качестве шпионского органа, который четко отслеживал дислокацию воинских частей луганской и донецкой народных милиций. Вот так вот, — подчеркнул военный эксперт.

По словам Леонкова, Хаависто мог просто анонсировать, что произойдет с ОБСЕ дальше. Эксперт считает, что Россия в любом случае будет вынуждена выйти из организации, а некоторые европейские страны хотят, чтобы это произошло как можно заметнее.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Совет Госдумы принял решeние приостановить выплату взносов Российской Федерацией за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кроме того, принято решение «перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году».