Военный эксперт высказался о вероятности ликвидации ядерного оружия Военный эксперт Сивков: ядерное оружие препятствует крупномасштабным войнам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

Ядерное оружие нельзя ликвидировать, на данном этапе оно препятствует крупномасштабным войнам, заявил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что сам факт возможного применения такого вида вооружения по центрам принятия решений позволяет избежать эскалаций.

Ядерное оружие в условиях капитализма — величайшая блажь для человечества, оно препятствует возникновению крупномасштабных войн. Сам факт того, что ядерное оружие может быть применено не по войскам, а по политикам, которые эту войну будут развязывать, <...> заставляет этих политиков отказываться от эскалации, — пояснил военный эксперт.

Он напомнил, что во время Холодной войны ядерное оружие помогало сдерживать ситуацию. Только благодаря этому отношения между СССР и США оставались корректными и сдержанными. Сивков подчеркнул, что заключать договор о разоружении с Вашингтоном бессмысленно, так как американские власти могут в любой момент отказаться от его соблюдения.

Представитель Госдепа США ранее заявил, что администрация Вашингтона готова к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков и контроля над ядерными вооружениями. По его словам, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им.