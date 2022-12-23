Военный эксперт: США перебросят истребители на Украину вслед за ЗРК Patriot Военный академик Бартош: США могут перебросить F-15 и F-16 на Украину вслед за ЗРК Patriot

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 вскоре после поставок зенитных ракетных комплексов Patriot, считает член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. В беседе с URA.RU он заявил, что управлять самолетами будут как украинские, так и американские военные. Это будет необходимо для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск, утверждает он.

Поставки Patriot значат, что речь будет вестись не только о создании пояса ПВО на Украине. Но в первую очередь о защите аэродромов и мест базирования сухопутных войск. А на аэродромы, скорее всего, будут перебрасываться американские самолеты F-15 и F-16, для управления которыми будут использоваться как украинские летчики, прошедшие переподготовку, так и летчики ВВС США и других стран, где на вооружении стоят эти самолеты, — сказал Бартош.

По мнению эксперта, процесс переброски авиации и живой силы может затянуться на несколько месяцев, однако США могут ускорить момент появления ЗРК Patriot на поле боя. Бартош считает, что это может стать новым этапом эскалации конфликта на Украине.

Он не исключил, что будут привлекаться, в соответствии со стратегией гибридной войны, которую американцы сейчас используют против России, уже прошедшие подготовку и имеющие опыт боевого использования Patriot специалисты американских вооруженных сил, а также специалисты вооруженных сил НАТО.

Передача Украине батареи ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях, ранее заявил американский президент Джо Байден. По его словам, данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории.

Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос применения ЗРК Patriot. Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине.