Военный эксперт сравнил готовность техники России и Запада к зимним боям Военэксперт Дандыкин назвал неприхотливость техники РФ ее преимуществом зимой

Фото: МО РФ

Западная военная техника более прихотлива, чем российская, и хуже приспособлена к ведению боевых действий в осенне-зимний период, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, тяжелые западные танки быстрее вязнут в непростом грунте, а также более требовательны в обслуживании.

Зимой у нас вся техника перезаправляется на соответствующие сезону заправку, масло. <...> Она в любом случае более приспособлена к непростым погодным условиям, чем западная, она более неприхотливая. Особенно это касается бронетехники. А, например, если танк Abrams или Challenger съедет с дороги в кювет, понадобятся эвакуационные машины, — пояснил эксперт.

При этом он признал, что погодные условия могут доставить значительные неприятности обеим сторонам, так как на Украине часто случаются оттепели и в черноземных почвах может увязать техника, в том числе танки, а также колесные и гусеничные боевые машины пехоты.

Не везде ведь есть дороги в местах боевых действий, а проселочные дороги могут стать большим испытанием для техники, — добавил Дандыкин.

Ранее он предположил, что Запад продолжит поставлять оружие Киеву, хотя, возможно, уже не в прежних масштабах. По словам эксперта, многие страны Восточной Европы опустошили свои арсеналы и теперь им придется восполнять дефицит, покупая американское оружие.