Военный эксперт сравнил достижения ВПК России и США Военэксперт Хатылев: ВПК США отстал от России из-за недостатка финансирования

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

Военно-промышленный комплекс США мог отстать от российского из-за недостаточного финансирования и неэффективных испытаний оружия, считает военный эксперт Сергей Хатылев. В разговоре с «Царьградом» он подчеркнул, что Россия находилась в безвыходном положении, но смогла добиться определенной стадии развития вооружения.

У нас в свое время приняли программу, когда <...> положение было безвыходным. <...> Оружие было испытано, принято на вооружение, оно есть. А вот у американцев, скорее всего, речь шла об испытаниях, которые либо проводились недостаточно эффективно, либо финансирование было на каком-то этапе приторможено или заморожено, — отметил эксперт.

Тем временем военный обозреватель Влад Шлепченко обратил внимание на то, что создание гиперзвукового оружия является одной из «составляющих распилочных» военного бюджета в США. По его словам, американские компании «придуривались», что не могут создать «супер-пупер ракету». При этом, как уточнил эксперт, у ВПК США есть все возможности для развития вооружения.

Их компании из так называемой большой пятерки все это время придуривались, что не могут сделать супер-пупер ракету, как выражается Трамп. <...> То есть, на самом деле задел по высокоскоростным полетам у американцев огромный, — пояснил обозреватель.

Министр армии США Кристин Вормут ранее заявила, что Вооруженные силы США проводят масштабную реструктуризацию в рамках подготовки к возможному глобальному конфликту. По ее словам, в рамках этой программы армию пополнят 7,5 тысяч военных.