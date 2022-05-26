Военный эксперт спрогнозировал начало «генеральной битвы за Донбасс» Военный эксперт Денисенцев: «генеральная битва за Донбасс» может начаться в августе

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Генеральная битва за Донбасс» может начаться в августе, заявил военный эксперт Сергей Денисенцев в разговоре с изданием «ПолитЭксперт». Он отметил, что западные страны должны поставить ВСУ большую часть тяжёлого вооружения в конце июля.

Какую-то технику Запад уже прислал, какую-то ещё только планирует отправить. Если речь идёт о поставках серьёзных зарубежных систем залпового огня, управляемых снарядов, больших противокорабельных ракет, то, судя по официальным заявлениям американских и британских лиц, большая часть тяжёлых систем приедет в конце июля и в августе. Есть большая вероятность того, что в августе и начнётся «генеральная битва за Донбасс», — сказал Денисенцев.

Успех контрнаступления украинских сил, по его словам, под большим вопросом, он зависит от многих факторов.

В свою очередь полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что армия России не будет пытаться закрыть крупнейшую группировку ВСУ в один большой котел. Вместо этого решено окружать противника постепенно.

Накануне об отправке вооружения Украине заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос. По его словам, Греция в этом не отличается от других стран Европы, она помогает Украине оборонной техникой для защиты от действий со стороны России.

Ранее, 13 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС выделит Украине из Европейского фонда мира дополнительные €500 млн для закупки танков и артиллерии. Он отметил, что общая сумма помощи Киеву с момента начала военной операции достигнет €2 млрд.