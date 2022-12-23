Военный эксперт сказал о завершении второй стадии спецоперации на Украине Военный эксперт Леонков рассказал о завершении второй стадии спецоперации на Украине

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов якобы подтвердил, что вторая фаза специальной военной операции должна закончиться освобождением Донбасса. Он пояснил, что речь идет о словах представителя Минобороны о том, что в настоящее время фронт стабилизирован, а основные усилия направлены на завершение освобождения территории ДНР. Он при этом уточнил, что существует несколько вариантов проведения зимней кампании.

Сейчас основные боевые действия идут в Донбассе. Там противник пытается удержаться в укрепрайонах любой ценой, не считаясь с потерями. Его части обескровливаются. Однако не все надо брать в лоб, для этого существует несколько вариантов проведения зимней кампании, — сказал Леонков.

Он предположил, что в рамках зимней компании придется освобождать территории Запорожской и Херсонской областей.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета ранее заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Он при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине. Российское руководство неоднократно заявляло, что все поставленные цели в рамках специальной военной операции на Украине будут выполнены.