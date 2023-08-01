Военный эксперт рассказал о страхе США из-за уязвимости их танков Военный эксперт Литовкин: США боятся подорвать свой оборонный имидж, теряя Abrams

Фото: US Army

M1A1 Abrams

США не отправляют свою часть танков Abrams на Украину из-за страха подорвать оборонный имидж, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, миф о неуязвимости американского вооружения развенчан после того, как американские зенитные комплексы Patriot выводят из строя с помощью российских дронов «Ланцет» и ракет «Кинжал». Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на фоне СВО не произошло ничего такого, что изменило бы подход покупателей к оружию из Германии, Швеции и других стран Европы.

Миф о неуязвимости тех же «Леопардов» раздувала лишь западная пресс. Собственно, именно поэтому США не посылают свои Abrams на Украину — опасаются, что имидж машин будет подорван, как уже подорван имидж американских зенитных комплексов Patriot, которые выводят из строя с помощью российских «Ланцетов» и «Кинжалов», — заявил Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что отношения на мировом рынке вооружений не зависят от результатов боевых действий на Украине. Для изменений в этом вопросе, по его словам, Украина должна потерпеть поражение.

Тем временем американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что поставки танков Abrams на Украину начнутся уже в сентябре. В августе военная техника должна пройти модернизацию в Германии, поэтому Киев не сможет получить их летом.

Военкор Евгений Поддубный заявил, что американские власти прекрасно понимают, к чему приведет поставка на Украину танков M1A1 Abrams. По его словам, вероятность того, что часть бронемашин достанется российской армии в качестве трофеев, слишком высока. Именно поэтому Пентагон распорядился снять с отправляемой техники часть оборудования, расстроив тем самым ВСУ, считает Поддубный.