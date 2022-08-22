Военный эксперт рассказал о продвижении российских войск на Украине Военный эксперт Кнутов рассказал о мощных боях на Украине и обстановке на линии фронта

Фото: МО РФ

Самые ожесточенные бои на территории Украины на данный момент идут в районе Соледара, Артёмовска и Марьинки, заявил «Радио 1» военный эксперт и директор Музея войск ПВО России в Балашихе Юрий Кнутов. По его словам, армия России применяет тактику выдавливания противника по всей линии фронта. Эксперт ожидает новости о прорыве обороны противника в ближайшее время.

Кнутов указывает на постепенное и успешное продвижение российских войск под Харьковом, а также на продвижение под Угледаром, который пока все же не удается взять.

Эксперт рассказал, что Вооруженные силы России используют тактику выдавливания противника по всей линии фронта, отметив, что этот процесс может быть «не таким быстрым, как хотелось бы». Переброс Украиной южных резервов на линию обороны открывает для России перспективу продвижения в сторону Николаева, но задерживает движение войск к Славянско-Краматорской агломерации.

То, что в Соледаре взята под контроль промышленная зона, играет важную роль, так как противнику крайне тяжело защищаться в жилом секторе. Они очень хорошо воюют в промзонах, мы научились бить их и выдавливать. Поэтому есть большая вероятность, что в ближайшее время мы услышим целый ряд позитивных новостей, касающихся этой линии от Северска до Марьинки, — заключил Кнутов.

Накануне российские ПВО уничтожили восемь снарядов HIMARS, выпущенных из украинских РСЗО в районе города Каховка Херсонской области. Кроме того, противовоздушные средства сбили пять беспилотников ВСУ в районе сел Егоровка, Благодатное и поселка Степное в ДНР, а также в селе Чкалово Херсонской области и поселке Двуречное Харьковской области.