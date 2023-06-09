Военный эксперт рассказал о недовольстве США срывом контрнаступления ВСУ Военный эксперт Клинцевич заявил о недовольстве Запада из-за срыва контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженным силам России удалось сорвать контрнаступление ВСУ, что вызвало недовольство со стороны США и западных кураторов Киева, заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что Вашингтон совместно с киевским режимом занимается «утилизацией украинского солдата».

Произошел срыв, большая растерянность, крайнее недовольство тех американских руководителей, которые это делали. Люди посылаются на убой, и сегодня по большому счету идет утилизация украинского солдата, не считаясь ни с чем, — подчеркнул эксперт.

По словам Клинцевича, российской разведке удалось переиграть ВСУ благодаря тому, что руководство армии вовремя разгадало замысел Киева. Эксперт уточнил, что разрушение Каховской плотины также входило в планы по контрнаступлению: это должно было отвлечь внимание от других направлений и создать экологическую катастрофу с затоплением подконтрольных российским войскам территорий. Клинцевич отметил, что возможности предотвратить разрушение Каховской ГЭС не было: ВСУ с 2022 года наносили по ней удары.

По словам эксперта, ВСУ не ожидали, что в ответ на ночную попытку контрнаступления ВС РФ молниеносно отреагируют и разрушат планы Киева. Он добавил, что Россия пока не показала все свои возможности.

Мы ждем, когда откроет забрало и с шашкой наперевес пойдет НАТО, мне кажется, осталось недолго. И тогда они увидят и поймут, что собой представляет Россия и ее вооруженные силы, — заключил Клинцевич.

ВСУ в ночь на 8 июня перешли в наступление в Запорожской области, но успехов не добились — понесли потери и отошли. Сообщается об использовании противником большого количества бронетехники, включая немецкие танки Leopard, и ожесточенном артиллерийском огне с обеих сторон. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил попытку прорыва на Запорожском направлении.