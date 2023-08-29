Военный эксперт рассказал, каким вооружением ВСУ будут атаковать Крым Эксперт Дандыкин: ВСУ используют крылатые ракеты Storm Shadow для атаки на Крым

Фото: Социальные сети/Global Look Press

ВСУ могут использовать англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты для атаки Крыма, заявил NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Он также рассказал о продолжающейся работе украинской агентуры на территории России.

Еще Киев надеется на поставки американских истребителей F-16. Но там должны учитывать, что пока эти ракеты взлетят, они уже будут в прицеле российских воздушно-космических сил. Эти надежды призрачные. Больше им нечем наносить удары по Крыму, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт обратил внимание, что еще один метод атаки на российские территории — работа украинской агентуры и диверсантов-террористов, которые время от времени могут исполнять приказы властей Киева.

При этом Дандыкин сказал, что в российской армии есть чем отражать удары ВСУ. Он напомнил о находящейся в Севастополе военно-морской базы в Севастополе.

Кроме того, приняты еще все меры для защиты Новороссийской военно-морской базы. Не стоит забывать и о корабельном бортовом оружии, и о многоуровневой противовоздушной обороне, начиная от ПЗРК стрелковое оружие, заканчивая С-400, — заявил военный эксперт.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове. В связи с этим, по его информации, количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет только увеличиваться.