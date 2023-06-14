Военный эксперт рассказал, как Зеленского могут лишить должности президента Военэксперт Суконкин: Зеленский лишится должности президента Украины, проиграв контрнаступление

Фото: Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина не может достичь полноценных результатов в течение уже 10 дней контрнаступления, что может привести к падению нынешнего киевского режима, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его мнению, кураторы из Вашингтона дали понять Украине, что она не может проиграть контрнаступление, так как это может повлиять на имидж президента США Джо Байдена.

Украина находится сейчас в очень необычном положении: с одной стороны, наткнувшись на нашу оборону, на 10 день они уже пытаются штурмовать, но нет никаких результатов. Да, они называют села — Новодонецкая, Макаровка, но они не являются оправданием всех усилий и потерь, которые там происходят <...> Соответственно, на десятые сутки начинает уже приходить понимание к ним, что результаты, которые ждут от Киева западные державы, достигнуты не будут, — подчеркнул Суконкин.

По его словам, в Вашингтоне президенту Украины Владимиру Зеленскому дали понять, что проигрыша быть не может, и заставили Украину продолжать боевые действия и сжигать резервы, несмотря на невозможность дальнейшего продвижения.

Потеряв резервы, Украина потеряет все, и остановившись, тоже потеряет все, ведь ясно какие последствия будут после этого — кадровые. Также, если Зеленский ослушается Запад, его снимут с должности. Думаю, о таких последствиях и предпосылках и говорил недавно Александр Лукашенко, — заключил эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится. По его словам, к этому есть серьезные предпосылки, хотя в дальнейшем «очумелые с Запада» могут создать слишком много проблем. Лукашенко подчеркнул, что если западные страны перейдут красные линии, то «будет им очень больно».