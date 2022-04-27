Военный эксперт рассказал, где на Украине идут самые серьёзные бои Военный эксперт Баранец: самые серьёзные бои идут на стыке Донецкой и Луганской областей

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Самые серьёзные бои на Украине идут на стыке Донецкой и Луганской областей, рассказал полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Баранец. Украинская армия сейчас старается ни в коем случае не допустить окружения, объяснил он в разговоре с «Радио 1».

Украинская армия держится изо всех сил, потому что она не хочет допустить закрытия «донецкого котла». Потому что именно на этих рубежах — Краматорск, Славянск — там как раз и будут российские войска законопачивать этот гигантский «донецкий котёл», эту гигантскую оборонительную позицию, в которую себя уже давно загнала украинская армия. Там очень большое количество личного состава, пушек, танков и так далее, — сказал Баранец.

Он добавил, что российская армия уничтожает пути поставок иностранного вооружения, ломая железнодорожное полотно и отключая электрические подстанции.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон в скором времени сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone. Он отметил, что Киев попросил предоставить такие боеприпасы для поражения наземных целей.

Также стало известно о выделении США очередного пакета военной помощи Украине на сумму в $800 млн. Он включает в себя поставку гаубиц, тактических дронов, вертолётов, бронетранспортёров.