Военный эксперт оценил боевой потенциал Финляндии после вступления в НАТО Военный эксперт Корнев назвал нехватку вооруженных сил в Финляндии проблемой для НАТО

Фото: NATO/flickr.cm

После вступления Финляндии в НАТО для Альянса появится новая проблема: у Хельсинки не хватает вооруженных сил и боевого потенциала, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что границы НАТО с Россией значительно расширятся, в связи с чем остальным странам-союзникам придется компенсировать нехватку оборонительных ресурсов.

Границы военного блока с Россией увеличатся на те же 1270 км. Финляндия не готовилась к противостоянию с РФ, еще вчера она была нейтральным государством, поэтому НАТО будет вынуждена компенсировать нехватку вооруженных сил и оборонительного потенциала страны своими силами, — уточнил эксперт.

По словам Корнева, финские военные тоже будут отправляться на службу в другие страны Альянса, но боевой потенциал у границ с Россией окажется меньше, чем нужно НАТО. Эксперт отметил, что Россия предвидела вступление Финляндии в Альянс, так как Хельсинки не поддерживали проведение специальной военной операции на Украине.

Мы либо предвидели, что Финляндия вступит в НАТО, либо были к этому готовы. У России было два варианта: либо СВО, либо Финляндия. Выбор тут очевиден, — заключил Корнев.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что Россия займется укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях в ответ на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, Россия предпримет дополнительные шаги в целях безопасности.