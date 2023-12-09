Военный эксперт раскрыл тактику США по помощи Украине Военэксперт Дандыкин: США продолжат помогать Украине, но в меньшей степени

Фото: defense.gov

США продолжат поддерживать Украину, но в перспективе сократят объемы помощи, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он предположил, что сейчас Соединенные Штаты попытаются переложить основную нагрузку на союзников по НАТО.

США продолжат оказывать помощь Украине, но в меньшей степени. Для них это принципиально. Когда кто-то бросает им вызов, это их идеология — наказать непослушных и всех строить, но не получается. США постараются основную часть нагрузки бросить на сателлитов: на союзников по НАТО, в частности на Германию и другие страны. Эстония, Литва и Латвия, по большому счету, ничем не помогут, а остальные попробуют что-то сделать, — заявил эксперт.

По словам Дандыкина, американская экономика очень медленно перестраивается на военные рельсы. Он указал, что ситуацию осложнило обострение конфликта на Ближнем Востоке, и теперь снаряды необходимы не только Украине, но и Израилю.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила о смертельной опасности для ее страны в случае прекращения финансовой поддержки со стороны Запада. По ее словам, если мир устанет помогать Украине, то страна погибнет.

Британский эксперт, основатель Общества Генри Джексона Алан Мендоса высказал мнение, что Запад не будет поставлять Украине военные корабли. По его мнению, это связано с риском их перехвата по пути следования в Черном море.