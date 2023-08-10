Военный эксперт раскрыл опасность кассетных боеприпасов Военэксперт Крамник: кассетные боеприпасы поражают цели по широкой площади

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Кассетные боеприпасы поражают цели по широкой площади, поэтому более опасны для гражданского населения, заявил NEWS.ru военный обозреватель, эксперт РСМД Илья Крамник. Он отметил, что Киев и раньше обстреливал гражданское население обычными боеприпасами.

Поражение по площади означает, что кассетный боеприпас взрывается в воздухе на меленькие боеприпасы. Они падают вниз и разбрасываются, поражая цели на земле. Так, один кассетный боеприпас может поражать большую площадь, но не может поражать укрепления, — объяснил Крамник.

Политолог отметил, что Украина и раньше регулярно обстреливала жилые кварталы обычными боеприпасами до того, как США начали поставлять кассетные снаряды, поэтому значительных изменений ожидать не стоит.

Ранее стало известно, что Украина представила в Пентагоне первый доклад о применении кассетных боеприпасов, предоставленных Киеву Вашингтоном. В отчете содержится информация о количестве выпущенных снарядов, а также числе уничтоженных ими целей. Однако называть точные цифры чиновник не стал.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США пошли на военное преступление, приняв решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Министр отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам, поставленным Западом.