Военный эксперт раскрыл, как Россия может ответить Британии на помощь Киеву Военэксперт Клинцевич: РФ может ударить по военной базе Британии за помощь Киеву

Фото: МО РФ

Россия не раз предупреждала Великобританию о возможности силового ответа на поставки вооружений на Украину, одной из таких целей может стать крупнейшая военная база Акротири, находящаяся за пределами украинской территории, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Специалист также отметил, что все пути, по которым Киев получает оружие, перерезать невозможно, но удары по складам могут решить проблему.

ВСУ продолжают активно применять британское оружие для атак на российские регионы. Поэтому изначально некоторые и считали, что сегодняшний обстрел Белгорода велся из ракет Storm Shadow. Ранее Британию уже предупредили о том, что мы можем нанести удары по их базам за пределами Украины. Яркий пример — это крупнейшая военная база Акротири. Но пока прецедентов не было, — пояснил Клинцевич.

По его словам, Киев получает западное вооружение через 30 различных пунктов доставки, всех их выключить физически невозможно. Он также назвал мифом заявления о том, что можно, например, обрушить какой-то мост и решить проблему. Но действенный выход, по мнению Клинцевича, в этой ситуации есть — удары по складам.

Полностью остановить поставки западного оружия на Украину, к сожалению, мы не можем. Выключить 30 различных пунктов доставки физически невозможно. Это миф, что мы можем обвалить какие-то мосты, например, Запад будет по-прежнему поставлять оружие ВСУ. Поэтому единственная эффективная тактика, которую мы уже реализуем, это выявлять места складирования и наносить удары по ним. Мы часто видим, как российская армия с успехом завершает подобные миссии, — заключил он.

Ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев сообщил, что ВСУ активно используют поставляемое Великобританией вооружение для атак по регионам России. По словам дипломата, сегодня Лондон является одним из крупнейших военных поставщиков ВСУ.