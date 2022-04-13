Военный эксперт предрёк провал плана США по передаче вертолётов Ми-17 Киеву

К новости о возможной передаче США Украине вертолётов Ми-17 и внедорожников Humvee нужно относиться спокойнее, считает полковник в отставке, военный обозреватель Михаил Тимошенко. По его мнению, эта техника старая и особой роли она не сыграет. Также он отметил, что неизвестно, о каком их числе идёт речь, пишут «Народные Новости».

Как отметил полковник, в случае передачи США вертолётов Украине, неизвестно, как они будут обслуживаться, где ВСУ будут брать запчасти и как их будут поставлять.

Они так или иначе поставляли технику, это не новость. Ми-17 вообще российский вертолёт, который мы делали для Афганистана. Вопрос в том, как доставлять? Ж/д транспортом? Лопасти можно сложить, не проблема. Доставили. А дальше как? Или своим ходом перелетать будут? А по Украине как? — отметил он.

Тимошенко добавил, что также неизвестно и точное число вертолётов — их может быть как два, так и 20. Эксперт считает, что журналисты Washington Post, которые сообщили о поставке военной техники, и сами ничего не знают. Поэтому эту информацию нужно воспринимать спокойно, подчеркнул он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными американских чиновников сообщила, что Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, в том числе гаубицы. Предполагается, что помимо гаубиц и бронеавтомобилей на Украину могут направить вертолёты Ми-17, беспилотные летательные аппараты береговой охраны и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. При этом источники газеты не знают, попадут ли в конечный список все приведённые варианты вооружения.