Политолог выразил опасение повторения украинского сценария на Южном Кавказе Политолог Михайлов: США раскачали Украину, а теперь пытаются дестабилизировать Закавказье

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Азербайджан в период обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе

Сначала США раскачали Украину, а теперь пытаются повторить то же самое на Южном Кавказе, заявил NEWS.ru военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. Так он прокомментировал информацию о том, что Вашингтон пытается вынудить лидеров карабахских армян встретиться с официальными представителями Баку в нейтральной стране под угрозой контртеррористической операции со стороны азербайджанских войск. По мнению Михайлова, подобная инициатива американской дипломатии — это открытая провокация, направленная на дестабилизацию региона.

Как США или вообще любая другая страна могут говорить что-то от имени Азербайджана? Насколько известно, с Баку Вашингтон не вел по этому поводу никакого диалога. Азербайджанская сторона ведет независимую политику, ведет собственные переговоры с карабахскими армянами. При посредничестве Москвы она также ведет переговоры о подписании мирного договора с Ереваном. При этом в Баку всегда исходят из собственных интересов, — отметил Михайлов.

Эксперт не исключил, что азербайджанские силовые структуры действительно могут провести в Карабахе подобную операцию — в случае, если «армянская сторона продолжит свои провокации». По его мнению, это случится, если будут продолжаться регулярные провокации с большими жертвами — и это на фоне разговоров армянской стороны о «желании наладить отношения».

Пока что в Баку терпят все эти выпады и пытаются выстроить диалог. Азербайджан также учитывает интересы Москвы, учитывает тот факт, что в регионе присутствуют российские миротворцы, — сказал Михайлов.

Эксперт также сомневается в том, что в ближайшем будущем между Баку и Ереваном будет заключен мирный договор, — этому пока мешает Запад, который не заинтересован в спокойствии на Южном Кавказе. Западу нужен постоянный конфликт у границ РФ, чтобы ослабить ее, уверен собеседник. По его словам, Вашингтон пытается повторить на Южном Кавказе украинский сценарий.

Армения пытается увильнуть на Запад, а мы пытаемся эти попытки нивелировать. Идет игра с армянской государственностью, которая вообще-то обязана своим существованием и безопасностью Москве. Цель игры — чтобы в регионе снова было неспокойно, — заключил эксперт.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена информацией о том, что власти Соединенных Штатов решили вмешаться в диалог между карабахскими армянами и представителями Баку. Она отметила, что появилось много желающих «помодерировать» армяно-азербайджанский конфликт. Представитель МИД подчеркнула, что в роли посредника хотят выступать даже те государства, которые не желают мира и стабильности региону.

Как сообщил NEWS.ru, в четверг днем российские миротворцы и азербайджанские пограничники попали под обстрел со стороны Армении во время установки флага Азербайджана на границе. На территорию Армении группа не заходила. Жертв, предварительно, удалось избежать.