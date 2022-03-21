Военный эксперт предрёк скорое окончание боёв в Мариуполе и Донецке

Юг Донбасса, в частности Мариуполь, будет освобождён в ближайшие дни. Об этом заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью телеканалу «360». Он отметил, что Южное и Донецкое направления являются основными в ходе спецоперации РФ на Украине.

На южных участках, по Донецку, есть определённые успехи, в том числе по перемещению. Эта и следующая недели покажут, что, наверное, обстрелы по Донецку прекратятся и в Мариуполь будет нормально приходить гумпомощь, — заявил Дандыкин.

Эксперт рассказал, что ВСУ часто стреляют по колоннам с гуманитарной помощи, направляющимся в города ЛДНР, а мирных граждан Донбасса и других регионов страны украинские военные используют в качестве живого щита.

Касаемо ближайших перспектив спецоперации Дандыкин высказался с оптимизмом. По его мнению, вскоре ситуация разрешится, поскольку российские военные мотивированы, а их действия — эффективны. Эксперт также подчеркнул, что главное — помнить о мирном населении и не допустить дальнейшей гуманитарной катастрофы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отнесётся негативно к вмешательству любой страны НАТО в ситуацию на Украине, включая «миротворческие миссии». Он отметил, что глава государства предупреждал об этом ещё до начала спецоперации на Украине, в обращении 22 февраля.