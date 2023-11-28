Военный эксперт предположил, каким веществом отравили жену Буданова Военный эксперт Никулин: жену Буданова могли отравить рицином или ботулином

Фото: vk.com/marry_black

Марианна Буданова

Жену начальника главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова Марианну могли отравить рицином или ботулином, предположил в разговоре с NEWS.ru бывший член комиссии по биологическому оружию ООН военный эксперт Игорь Никулин. По его мнению, отравляющее вещество могли подсыпать в чай или кофе.

Скорее всего, ей что-то подсыпали. Может быть, рицин, ботулин, все что угодно может быть. Думаю, что-то не очень сложное. Нужно дождаться результатов экспертизы,— сказал Никулин.

Военный эксперт считает отравление супруги Буданова очередным эпизодом в нешуточной борьбе за власть, которая сейчас происходит на Украине. По словам Никулина, это своего рода черная метка, сообщение, что «ведешь себя неправильно и мы тебя предупреждаем».

Жена Буданова Марианна попала в больницу с отравлением, сообщило украинское издание «Бабель». По данным издания, у Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами, ее госпитализировали. Отмечается, что найденные вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления человека.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что на Украине возрос риск нового государственного переворота из-за действий президента Владимира Зеленского. По его мнению, реальную угрозу для украинского лидера представляет именно Буданов.