Военный эксперт оценил желание Венгрии организовать встречу РФ и Украины

Военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал поступок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пригласившего президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Будапешт. Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В.Плеханова напомнил, что РФ открыта к диалогу.

Мы видим, что Россия открыта ко всем формам переговоров, встреч, консультаций. Но на сегодняшний день Сергей Викторович Лавров проинформировал общественность о том, что со стороны переговорной команды от нынешних киевских властей в принципе, абсолютно нет никаких движений навстречу. Более того, они совсем прекращают некие контакты, — отметил спикер.

Венгерский лидер, идя навстречу Москве по вопросам газа, показывает, что он старается ради своего населения, считает эксперт.

Что касается Виктора Орбана, то очень тёплые и хорошие отношения у руководителей двух государств. У руководства Венгрии есть понимание, что надо обговаривать всё лично, чтобы обеспечить экономику и население, а не идти по конъюнктуре, которая требует гробить экономику ради политических целей. Я скажу, что это очень важно, всё-таки Венгрия — это государство НАТО и ЕС, и это важный фактор. То есть мы готовы встречаться, единственное, как говорит наш президент, — был бы результат от этой встречи, — подытожил собеседник.

Ранее Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского противником венгерской правящей партии «Фидес», также в списке противников Орбана оказался американский миллиардер Джордж Сорос. До этого венгерский лидер неоднократно заявлял, что не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, так как это может обернуться ужасными последствиями для населения Венгрии.

Победивший на очередных президентских выборах Сербии нынешний глава государства Александр Вучич также заявил, что страна будет стремиться сохранить партнёрские и дружеские отношения с Россией, а также продолжит проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку, и не будет вступать ни в один военный союз.