Военный эксперт оценил вероятность ядерной катастрофы из-за Запорожской АЭС Военный эксперт Хроленко: ядерной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС не случится

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Вероятность ядерной катастрофы, которую предсказывают из-за обстрелов Запорожской АЭС, крайне мала, так как атомные станции строятся с учетом всех возможных угроз, убежден военный обозреватель, ветеран боевых действий Александр Хроленко. По его словам, снаряды не смогут пробить твердую оболочку, защищающую ядерный реактор. Тем не менее, если ударить в уязвимое место, то можно нарушить систему безопасности, что приведет к развитию событий по сценарию «Фукусимы», рассказал он в беседе с «ПолитЭкспертом».

Вспомните: никто не разрушал японскую атомную станцию «Фукусима». Все произошло из-за нарушения системы энергетической. Цунами затопило энергоблок, туда перестала поступать энергия, от этого все пошло вразнос. Некий сценарий возможен, наверное, и на Запорожской АЭС. Я не специалист в этой области, но поскольку Минобороны и МИД выступают на эту тему, за их заявлениями наверняка стоит позиция специалистов, — пояснил военный эксперт.

Несмотря на это, Хроленко считает, что катастрофы не случится, так как в Запорожье сейчас развернуты системы ПВО, а киевский режим состявляют «не только самоубийцы». Он также добавил, что ничто не остановит Россию от выполнения задач по демилитаризации и денационализации Украины.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность по поводу обстрелов Запорожской АЭС. Он убежден, что авария на станции может привести к ядерной катастрофе для всей Европы.