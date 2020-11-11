Военный эксперт оценил угрозу начала Третьей мировой войны

https://static.news.ru/photo/0fc3fd64-241e-11eb-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В настоящий момент опасения по поводу скорого начала Третьей мировой войны крайне преувеличены. Пока что для развязывания масштабного конфликта нет никаких серьёзных оснований. Такое мнение, оценив публикацию чешской разведки, высказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Ранее сообщалось, что по сообщению чешских спецслужб, человечество движется в направлении Третьей мировой войны, в данный момент планета находится на первом этапе подготовки к глобальному конфликту, который может обернуться тотальным взаимоуничтожением. Сейчас идёт процесс выбора технических средств, с помощью которых будут вестись военные действия.

Козин подчеркнул, что эти предположения являются преувеличенными. Во-первых, опасения излишни, потому что у России и США наблюдается примерное равенство в сфере ядерного оружия. Другие же государства, обладающие аналогичными носителями и боеголовками, в этом показателе отстают. Эксперт признал, что политическое и военно-техническое противостояние имеет место. Однако крупных конфликтов между великими ядерными державами нет. Тем более что существует не только соглашение о предотвращении ядерной войны, но и прямая экстренная линия между лидерами и правительствами ядерных государств.

Поэтому такие страшилки, которые идут из Праги, мне кажутся не просто преувеличенными, а даже вредными. Но, разумеется, надо всегда держать порох сухим. Следить за военными приготовлениями государств, которые относятся враждебно к РФ и которые выдвигают ядерное оружие поближе к нашим границам, — цитирует Козина радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, наибольшую угрозу чешские разведчики видят в современных технологиях. Глобальный конфликт, по их мнению, может быть спровоцирован кибератакой или же применением дронов, включая даже гражданские беспилотники, которые могут быть использованы злоумышленниками в качестве военных.

На политической арене Третью мировую провоцирует рост напряжённости между США, Россией и Китаем, отмечается в докладе. Это противостояние уже сейчас начинает негативно отражаться на других государствах.