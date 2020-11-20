Военный эксперт оценил шансы Швеции на вступление в НАТО

Полковник в отставке, кандидат военных наук Владимир Винокуров назвал растущее число совместных мероприятий НАТО и Швеции попыткой убедить население скандинавской страны в необходимости вступления в Альянс.
Швеция не входит в НАТО, однако почти 25 лет активно участвует в совместных учениях. Сотрудничество началось после присоединения Стокгольма к программе «Партнёрство во имя мира» в 1994 году. После саммита Альянса в 2014 году контакты активизировались.
Винокуров в беседе с изданием «ПолитЭксперт»
Эксперт выразил уверенность, что шведов не удастся склонить к поддержке вступления в НАТО. Власти страны такого решения без народного одобрения принять не смогут. Скандинавская модель построения общества предполагает, что граждане участвуют в обсуждении любой инициативы, которая окажет серьёзное влияние на их жизни.
Нейтральные традиции в Швеции устойчивы. И сегодня нет чего-то, что складывалось бы в пользу положительного решения о вступлении в НАТО, — заключил Винокуров.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные расходы стран — членов Альянса продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.