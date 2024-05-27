Военный эксперт оценил шансы отправки грузинских войск на Украину Военэксперт Литовкин: Грузия не решится отправить свои войска на Украину

Фото: МО Украины

Попытки Запада втянуть Грузию в боевые действия на Украине не увенчаются успехом, поделился мнением с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, грузинские власти осознают всю мощь российской армии, поэтому не решатся направить на Украину свои войска.

Для Украины это решение не будет иметь никакого эффекта, потому что Грузия в принципе не может отправить армию свыше пяти тысяч человек. Кроме того, в качестве наемников на Украине уже воевало достаточно много грузин, и половина из них вернулись на родину в гробах или черных мешках. Поэтому призывы поддержать Киев таким образом не более, чем провокация и попытки втянуть Грузию в боевые действия. Я считаю, что в Тбилиси ни за что не пойдут на этот шаг. Они уже получили хороший урок в августе 2008 года, поэтому они понимают, что воевать с Россией бессмысленно, — сказал Литовкин.

Военный эксперт отметил, что нынешнее руководство Грузии пытается сохранить свою суверенность и независимость от западных стран. Они не хотят «повторить судьбу Украины», пояснил он. При этом, как отметил Литовкин, Грузия стремится стать членом НАТО, но в то же время хочет оставаться независимым государством.

Грузинское правительство сегодня прогрузинское, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому они и принимают закон об иноагентах. Западные страны подкупают грузинскую молодежь и хотят сделать страну зависимой от Запада. Они ведут ее к потере своего суверенитета, как это произошло с Украиной. Грузии это не нужно. При этом они стремятся быть членами ЕС, но хотят оставаться независимым государством. Как можно сразу добиться этих двух целей никто не знает, но такая идея у них есть. Поэтому никаких войск Грузия на Украину послать не может и не хочет, — добавил Литовкин.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что некоторые страны призывали государство за закрытыми дверями отправить своих военных на Украину. Он отметил, что ни одна страна НАТО официально не отправляла бойцов в зону боевых действий, и выразил недоумение по поводу таких требований в адрес Грузии.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили, несогласная с курсом правительства, назвала закон об иностранных агентах российским, противоречащим конституции и всем европейским стандартам. Она подчеркнула, что документ препятствует продвижению страны на европейском пути, и наложила на него вето.