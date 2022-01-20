Военный эксперт оценил прогноз президента Ирана о скором распаде НАТО

Слова президента Ирана Ибрахима Раиси о том, что НАТО в скором времени ждёт распад, являются политическим заявлением, отражающим точку зрения этой страны. С точки зрения функционирования Альянс является эффективным военным блоком и ему не грозит распад, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Это политическое заявление, которое отражает точку зрения Ирана, более того, НАТО не собирается распадаться и с точки зрения эффективности функционирования — это эффективный военный блок со своими проблемами, это реальность, к сожалению, для целого ряда государств, включая Россию, — заявил Коротченко в разговоре с NEWS.ru.

Он напомнил, что основными целями НАТО являются военная экспансия и военно-политическое доминирование, которые стали инструментом решения конкретных задач в интересах членов Альянса. Организация позволяет США контролировать ситуацию в Европе со своих позиций.

Ранее иранский лидер Раиси в ходе визита в Москву заявил, что НАТО обманными путями проникает на территории других государств, а такое о том, что поведение Альянса в ближайшее время приведёт к его распаду. Американская политика господства потерпела поражение, считает президент Ирана, он убеждён, что в настоящее время позиции США слабы, но, несмотря на это, Вашингтон не желает отказываться от политики экспансии.