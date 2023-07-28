Военный эксперт оценил последствия продажи «Панциря» и «Тора» Африке Военный эксперт Дандыкин назвал продажу оружия Африке укреплением позиций России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Все страны, экспортирующие оружие, продают варианты вооружения, которые по своим характеристикам отличаются от оригинальных версий, рассказал в беседе с Lenta.ru ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он охарактеризовал планы по продаже российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных комплексов «Тор-М2Э» ряду африканских стран как укрепление российских позиций на этом континенте.

Я думаю, что ничего в том, что мы передадим оборонительное вооружение «Панцирь» и «Тор» дружественным странам, нет. Это укрепление наших позиций в Африке. Идет военно-экономическое сотрудничество, которое ведет к тому, что будут закупаться такие системы, — отметил Дандыкин.

Он также рассказал, что заинтересовавшие африканские страны «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э» являются комплексами ближнего радиуса действия противовоздушной обороны, и их продажа не скажется на поставках для Вооруженных сил России.

«Панцирь-С1» — это ракетно-пушечный комплекс. У него помимо ракет находятся еще и 30-метровые пушки, которые могут сбивать низколетящие цели, в том числе дроны. Он себя очень хорошо показал во время спецоперации. Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э» тоже себя хорошо показал. Это тоже машина ближнего радиуса действия, которая несет приличное количество ракет и может стрелять на ходу, выбирая несколько целей, — пояснил военный эксперт.

Ранее министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил, что поставки российского оружия для его страны можно сравнить с водой при тушении пожара. При этом он не уточнил, поставки каких именно вооружений обсуждают Буркина-Фасо и Россия, назвав это вопросом, который не стоит придавать гласности.