Военный эксперт оценил последствия поставок танков НАТО Украине Военный эксперт Дандыкин: поставки тяжелых танков Украине противоречат принципам НАТО

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Планы НАТО поставить Украине тяжелые танки противоречат более ранним заявлениям о том, что Альянс будет предоставлять Киеву только оборонительное вооружение, рассказал Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Специалист подчеркнул, что танки являются оружием наступательного боя. При этом он отметил, что Вооруженные силы России способны противостоять любой современной военной технике.

Это окончательно хоронит легенду о том, что они дают Украине только оборонительное оружие. Танки — это оружие наступательного боя, — заявил Дандыкин.

Эксперт уточнил, что поставки западных танков могут только замедлить действия российской армии, но не повлияют на успех. ВС РФ также обладают современной военной техникой, наподобие Т-90М «Прорыв», который по характеристикам не уступает западным образцам, отметил специалист. Он добавил, что Россия также обладает самой современной авиацией.

Генсек Нато Йенс Столтенберг ранее заявил, что помощь Украине истощила военные запасы страны Альянса и ЕС. По его словам, НАТО и ЕС следует обращаться к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву ради собственной безопасности.