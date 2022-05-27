Военный эксперт оценил перспективы ВСУ в Донбассе Военный эксперт Рожин: ВСУ в Донбассе придётся отступать или затягивать сопротивление

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ в Донбассе придётся отступать или затягивать сопротивление, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передаёт «360». Во втором случае городские постройки будут использованы как укрепления, но тогда украинских военных уничтожат.

Они будут откатываться вглубь населённых пунктов, рассчитывая затянуть сопротивление с опорой на городскую индустриальную застройку. В этом случае украинские войска разделят судьбу мариупольской группировки, которая в значительной части была окружена и ликвидирована. Альтернативой является отступление, — сказал Рожин.

Он добавил, что приказа об отступлении ещё не было, поэтому украинцы всё больше рискуют попасть в окружение. При этом армейское командование желает именно вывести войска и сохранить их, считает Рожин.

25 мая в Луганской Народной Республике сообщили о прорыве обороны ВСУ на Светлодарской дуге. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, доставка боеприпасов, снабжения и перемещения живой силы ВСУ стали в данном районе практически невозможны. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами украинских военных, которые попадают под огонь союзных сил и уничтожаются.