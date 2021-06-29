Военный эксперт оценил новейшую российскую МБР

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Ограничительные меры Евросоюза являются практическим измерением политики сдерживания, которая не позволит России двигаться в сторону достижения её целей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил руководитель Группы стратегических оценок Института мировой экономики и Международных отношений РАН Сергей Уткин.

Со стороны ЕС [стоит] задача продемонстрировать, что он не отступает от той политической линии, которая ранее проводилась. Что касается эффекта, в общем есть достаточно широкое понимание того, что санкции к...