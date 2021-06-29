Военный эксперт оценил новейшую российскую МБР

На космодроме Плесецк состоялся запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), созданной Московским институтом теплотехники (МИТ). В США назвали это оружие опасным для Запада. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр в беседе с NEWS.ru рассказал, будет ли новая МБР отличаться от предыдущих аналогов.
По его мнению, новая МБР является одним из вариантов российских ракет. МИТ продолжает создавать аналоги «Тополя-М» с разным числом боеголовок. Новое оружие является одним из вариантов дальнейшего развития «Ярса».
Я не думаю, что там есть какие-то различия, может быть, повысили точность. Если только сумели хорошее твёрдое топливо сделать, но пока этого не получалось. Наше топливо хуже американского по энергоёмкости. Поэтому забрасываемый вес небольшой по сравнению с американскими ракетами, — отметил Фельгенгауэр.
Он напомнил, что Россия и США сдерживают друг друга ракетно-ядерными силами по принципу гарантированного взаимного уничтожения. США всегда больше ориентируются на морскую армию, а РФ — на сухопутную. Обе стороны успешно выполняют функцию ядерного сдерживания, используя стратегическое оружие.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени на боевое дежурство будут поставлены уникальные системы вооружений, в числе которых гиперзвуковая ракета «Циркон» и зенитные системы «Прометей».