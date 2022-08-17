Военный эксперт оценил изменения в составе пилотов ВВС Британии Военный эксперт Баранец: изменения в рядах пилотов Британии не повлияют на боевую ситуацию

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Временное приостановление приема на службу ВВС Британии белых мужчин является чисто политическим решением, убежден военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он считает, что таким образом власти Великобритании пытаются угодить недовольному слою населения страны, сообщил эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

Представители не белого населения Соединенного Королевства рассматривают малое присутствие чернокожих в рядах ВВС, как дискриминацию. То же самое и с женщинами. Британское правительство пытается угодить недовольным слоям населения, — прокомментировал ситуацию военный обозреватель.

Баранец подчеркнул, что российских военных не удивить темнокожими летчиками, так как они уже давно служат в армиях других стран. Подобные изменения никак не повлияют на боевую ситуацию, подытожил эксперт.

О том, что королевские военно-воздушные силы Великобритании приостановили прием на службу белых рекрутов-мужчин для выполнения целей по гендерному и этническому разнообразию, рассказали Sky News со ссылкой на источники в военной сфере. Собеседник телеканала выразил обеспокоенность таким решением главного маршала авиации Майкла Уинстона «из-за растущих угроз со стороны России и Китая».