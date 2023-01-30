Военный эксперт оценил готовность НАТО к столкновению с Россией Военный эксперт Литовкин: Альянс на самом деле не готов к столкновению с Россией

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НАТО на самом деле не готова к вооруженному столкновению с Россией и старается его избегать, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, которые передает «ПолитЭксперт», слова председателя военного комитета Альянса Роба Бауэра о готовности организации к схватке с Россией являются блефом. Об этом можно судить по тому, что Альянс, судя по заявлениям генсека Йенса Столтенберга, не хочет выхода конфликта Киева и Москвы за границы Украины, подчеркнул специалист.

Сам Альянс по большому счету не готов вступить в схватку с Россией, с ракетно-ядерным государством, и тщательно избегает этой возможности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что они делают все, чтобы ситуация на Украине не вышла за пределы страны. Так что заявление главы военного комитета НАТО можно расценивать и как блеф, — заключил Литовкин.

Военный эксперт уверен, что генштаб ВС РФ готов к столкновению с НАТО, но сообщать об этом никто не станет, так как «незачем лязгать зубами». Также он отметил, что Бауэр мог сделать подобное заявление в рамках обязательной для него риторики. Председатель военного комитета НАТО, по его словам, должен говорить, что выполняет свои обязанности, а одной из задач Альянса является сдерживание России.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что Альянс готов к прямому противостоянию с Россией. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. По мнению Бауэра, в настоящее время стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и Россия намерена вернуться в границы СССР.