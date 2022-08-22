Военный эксперт оценил готовность британских военных к конфликту с Россией Военный эксперт Сивков: сухопутные и морские силы Великобритании находятся в упадке

Фото: vk.com/britisharmedforces

Уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни посоветовал сослуживцам вспомнить номера социальных служб и священников из-за ухудшении ситуации в вооруженных силах страны, рассказал доктор военных наук Константин Сивков. В разговоре с «Народными Новостями» он сообщил, что британские военные не готовы к конфликту с Россией, так как их сухопутные и морские силы находятся в упадке.

Священников обычно приглашают для похорон. Очевидно, что идет общее нагнетание обстановки. В данном случае подобное заявление способствует ухудшению ситуации в Вооруженных силах Великобритании: далеко не все британские контрактники захотят сражаться с Россией, — пояснил эксперт.

Сивков отметил, что английскую боевую машину пехоты Warrior прозвали «каракатицей» из-за низкой боевой эффективности, у флота есть всего пара современных подлодок, а авианосец Queen Elizabeth не имеет подготовленной группы пилотов. За год натренировать солдат для полетов с палубы авианосца невозможно, подытожил военный эксперт.

Пол Карни ранее заявил, что британским солдатам следует готовиться к войне с Россией. Он также посоветовал военнослужащим подготовить к этому свои семьи. Он добавил, что британская армия готовится противостоять «угрозе» России и уже сейчас следует начинать обсуждать потенциальное развертывание.