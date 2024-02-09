Военный эксперт объяснил страх США потерять Арктику Военный эксперт Дандыкин: США боятся лишиться углеводородов в Арктике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США боятся потерять Арктику по трем причинам, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Во-первых, через регион лежит самый короткий путь доставки ракет по Северному полюсу, отметил он. Также, по его словам, в ближайшем будущем Арктика станет круглогодичным судоходным морским путем. Кроме того, в регионе находится большое количество полезных ископаемых.

Через Арктику всегда в советское время был самый короткий путь ракет через Северный полюс. Второй момент — это транспортная артерия, Северный морской путь, который в ближайшее время будет судоходным и круглогодичным, с учетом постройки наших ледоколов. С учетом того, что происходит в районе Красного моря, Суэцкого канала, это важно. Третий момент: Арктика — кладовая полезных ископаемых, включая углеводороды. Американцы говорят, что это принадлежит им. Они тихим сапом присвоили себе шельф на несколько сотен тысяч квадратных километров, поэтому у них разгораются такие аппетиты, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что Россия продолжит активно осваивать Арктику, в частности появится семь новых ледоколов в Санкт-Петербурге. Более того, у РФ будет один-два мощных ледокола, которые колют лед глубиной четыре метра, уверен Дандыкин.

Согласно статье Daily Mail, Москва может подорвать влияние Запада в Арктике. Журналисты считают, что США и союзники на 10 и более лет уступают России в развитии региона. В то же время президент РФ Владимир Путин признал, что Дальний Восток и Арктика являются регионами, определяющими будущее страны.