Военный эксперт объяснил смысл ближневосточной деятельности Байдена Военэксперт Клинцевич: Байден хочет убедить Египет и Иорданию принять палестинцев

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден намерен убедить руководство Египта и Иордании принять палестинских переселенцев, считает руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Как пояснил эксперт в беседе с ИА SM.News, задача Израиля — окончательно выдавить из сектора Газа «абсолютно всех жителей».

Президент Байден уже неоднократно заявлял, что зачем вообще нужен этот сектор Газа, пусть они живут в пустыне, в Египте, мы им там построим палаточный городок. И вот недавно главы Египта и Иордании заявили, что мы не хотим, чтобы какие-то переселенцы из сектора Газа к нам переезжали, — рассказал специалист.

Он назвал задачей Байдена переубедить Египет и Иорданию в этом. Кроме того, по мнению эксперта, американцы осознают высокую вероятность открытия «северного» фронта против Израиля со стороны группировки «Хезболла», которая сегодня хорошо оснащена и организована.

Иран тоже готов вступить в этот бой. Там уже сказали, что «красная линия» <...> - это переход границы сектора Газа. Это фактически такая река Рубикон, — резюмировал эксперт.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии, Канады и Великобритании. Основной темой беседы стала ситуация вокруг Израиля и сектора Газа.