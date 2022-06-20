Военный эксперт объяснил причину интенсивных обстрелов Донецка Военный эксперт Кнутов объяснил причину интенсивных обстрелов Донецка

Фото: dan-news.info

ВСУ ведут интенсивные обстрелы Донецка, чтобы запугать местных жителей, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Радио 1». В связи с этим войска России и ДНР стараются уничтожать дальнобойные гаубицы, в том числе американские М-777 и французские «Цезари», отметил он.

Город обстреливается с такой жестокостью и интенсивностью, каких, наверное, не было с 2014–2015 годов. Количество снарядов, которые обрушиваются на мирные дома и социальные объекты, можно объяснить только желанием запугать и вызвать истерику у мирного населения, чтобы оно начало давить на руководство республики, — сказал Кнутов.

Он добавил, что штурмовать занятую ВСУ Авдеевку российская армия не станет, она обходит украинские укрепления, чтобы зайти к ним в тыл.

Сегодня утром, 20 июня, ВСУ нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз». По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в результате обстрела трое человек были ранены, всего удалось спасти пятерых. Глава региона отметил, что поиски продолжаются при участии патрульных судов и авиации.

Также сообщалось, что украинские войска обстреляли посёлок Суземка в Брянской области. В результате атаки в населённом пункте была повреждена РЭС, из-за чего частично отключилось электричество.