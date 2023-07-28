Военный эксперт объяснил, почему западные ПВО не спасут украинские порты Военный эксперт Артамонов: на подготовку расчета ЗРК Patriot по западным стандартам уходит около года

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Снабжать боеприпасами поставляемые на Украину системы противовоздушной обороны дорого и проблематично, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что ПВО не может быть эффективной при большом разнообразии плохо сопряженных между собой комплексов. По словам Артамонова, на подготовку одного расчета ЗРК Patriot по западным стандартам уходит около года, и это еще не дает стопроцентной гарантии уничтожения всех целей.

В штучных количествах им были поставлены ЗРК Patriot, поставляются комплексы NASAMS совместного американо-норвежского производства, немецкие комплексы IRIS-T, французские машины ближнего зенитного боя Crotale и другие системы. Есть и старые еще советские системы С-300, — отметил Артамонов.

Он также подчеркнул, что есть примеры неудачной работы комплексов Patriot.

А причальные стенки в украинских портах уже разрушаются нашими ракетами, — подытожил эксперт.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что ПВО Украины, в том числе поставленные США и странами ЕС системы, не сбивают БПЛА «Ланцет» ВС России из-за особенностей его конструкции. Эксперт сообщил, что дрон выполнен из композитных материалов, из-за чего системы ПВО ВСУ не могут его засечь и уничтожить. По словам Липового, беспилотник также незаметен для комплексов противовоздушной обороны из-за небольших размеров.