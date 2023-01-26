Военный эксперт объяснил, почему Украина не получит самолеты от НАТО Военный эксперт Сивков: поставка самолетов НАТО создаст угрозу для аэродромов Украины

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Все аэродромы Украины попадут под удар в случае поставки самолетов НАТО на вооружение ВСУ, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков. В беседе с «360» он отметил, что поставки западных самолетов невозможны также по причине того, что их будет слишком дорого содержать: необходимы топливо и комплектующие.

Истребители могут действовать с территории стран НАТО. Однако это будет прямым вовлечением других государств к участию в военных действиях против России. Поэтому никто не хочет в это ввязываться и не будет, — утверждает Сивков.

Он также объяснил, что для обслуживания самолетов помимо комплектующих нужен обученный экипаж, которого у ВС Украины на данный момент нет. Ракет от Запада Киеву ждать тоже не стоит, считает военный эксперт, так как поставлять их могут только США.

Поставлять ракеты могут только США, потому что только у них есть оперативно-тактические ракеты, — уточнил Сивков.

Ранее полковник Сергей Хатылев назвал танки, которые способны противостоять боевым машинам НАТО, если те все же будут доставлены на Украину. По словам эксперта, западную технику могут уничтожить практически все танки ВС РФ.