Военный эксперт объяснил, почему США боятся передать Украине F-16 Военный эксперт Коц: США боятся потери коммерческого успеха F-16 из-за Украины

Фото: IMAGO/Daniel Kubirski/Global Look Press

Возможные поставки Западом киевскому режиму истребителей F-16 превращаются в своеобразное шоу, имеющее целью успокоить украинские власти и продемонстрировать «номинальную поддержку», предположил в беседе с ИА SM.News военный обозреватель Андрей Коц. По его мнению, причина постоянного оттягивания сроков передачи самолетов кроется в том, что США боятся потери коммерческого успеха своих знаменитых истребителей.

Нужно сохранить лицо, мол, мы помогаем Украине. Я полагаю, что США опасаются передавать свои F-16, потому что это их самый коммерчески успешный истребитель. Они его продают по всему миру. Он стоит на вооружении очень многих стран. И если они начнут падать от огня российских ЗРК, это будет не самая лучшая реклама для них, — считает аналитик.

При этом, по его словам, российские силы ПВО и авиации успешно справятся с поставленными Украине истребителями F-16, так как это будут явно устаревшие образцы, например, времен операции «Буря в пустыне».

Я наблюдаю за этой историей с истребителями F-16. Мне начинает казаться, что это одно большое надувательство, потому что сроки их поставок постоянно сдвигают вправо. <...> К тому же пара десятков истребителей, если ВСУ их получат, то это количество не сможет как-то изменить ситуацию на передовой. К тому же наши истребители Су-35 и Су-30СМ посерьезнее F-16, — резюмировал эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал, что передача американских боевых самолетов F-16 Украине превратит страны Европы в заложников США, так как они «подсядут на иглу» новейших F-35, также разработанных в США. Он отметил, что отправленные ВСУ F-16 придется заменять F-35, обеспечивая заказами ВПК США минимум на 20 лет вперед.