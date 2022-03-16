Военный эксперт объяснил, почему Россия будет против миротворцев на Украине

Россия будет против миротворцев на Украине, так как они помешают спецоперации, заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец «ПолитРоссии». Он объяснил, что вход в страну миротворцев, как предложила Польша, не даст завершить демилитаризацию.

Украинские власти с восторгом согласятся, чтобы польские миротворцы встали между ВСУ и российскими войсками. Россия никогда на это не согласится. Предложение это нивелирует план нашей операции на Украине, одна из главных целей которой — демилитаризация. Мы ещё не закончили её проводить. Появление миротворцев сломает спецоперацию, и мы на это не согласимся, — сказал Баранец.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи».

Немецкие власти выступили категорически против этого. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт объяснил, что солдаты НАТО не будут высылаться за пределы Альянса или на Украину и это уже не раз озвучивалось.

В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что говорить о миротворцах НАТО на Украине пока рано. В стране всё ещё идут боевые действия, объяснила она.