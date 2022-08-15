Военный эксперт объяснил, почему ЕС поставляет Украине устаревшее оружие Военный эксперт Бужинский: в ЕС не модернизировали вооружение, надеясь на помощь США

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Европейский союз вынужден поставлять Украине устаревшее оружие, так как там практически полностью были остановлены программы модернизации вооружений в надежде на помощь США, заявил генерал-лейтенант запаса кандидат военных наук Евгений Бужинский. По его словам, которые приводит ИА SM-News, на восстановление им потребуются годы и миллиарды евро.

В Европе были уверены, что есть большой «белый брат», который защитит, накроет ядерным зонтиком. Они фактически остановили все свои программы модернизации вооружений. Французы что-то пытались, но не особо вкладывались в развитие вооружения, следуя политике Европейского союза. Сейчас они пожинают плоды. На восстановление нужны годы и миллиарды, — пояснил эксперт.

Бужинский считает, что в Европе не наращивали военную мощь, считая, что Россия беспомощна экономически и финансово. Они полагали, что в стране нет ничего, кроме полезных ископаемых, которые невозможно добыть без западного оборудования, однако они ошибались, заключил генерал.

В июле полковник в отставке Виктор Баранец высмеял поставки британского оружия Украине. Он указал, что Лондон передает Киеву устаревшее вооружение, тем самым бесплатно утилизируя ненужное оружие и боеприпасы. По его мнению, с тем же успехом Великобритания могла бы отправить Украине и «швабру» для ведения боевых действий с Россией.