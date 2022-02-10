Военный эксперт объяснил курьёзную ошибку Трасс на встрече с Лавровым

Военный эксперт, главред журнала «Национальная правда» Игорь Коротченко рассказал, почему глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила оплошность, заявив, что Воронежская и Ростовская области не являются российскими территориями. В беседе с NEWS.ru Коротченко отметил, что заявление Трасс не стоит воспринимать как нечто большее, чем казус. Он предположил, что британский дипломат не знает Россию с точки зрения её устройства, так же как и в России не все различают британские графства.

Здесь не надо педалировать на этой простой теме, по той простой причине, что она не знает устройства Российской Федерации. Она так ответила, думая, что это украинские регионы. Посольство, которое в теме, — вмешалось <...>. Это не более, чем казус, — считает Игорь Коротченко.

По его словами, вопрос Сергея Лаврова о том, признаёт ли Трасс суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, застал её врасплох, именно поэтому она ответила неудачно.

Коротченко добавил, что глава МИД Великобритании отвечает за контакты с огромным количеством стран и она не может быть в курсе даже в рамках подготовки к визиту, поэтому она так ответила.

Географическая ошибка Трасс последовала после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские войска пребывают на территории своей страны и не нарушают никаких правил, в ответ на заявление Трасс о необходимости отвести войска армии РФ от украинской границы.

Обмен такими репликами повторился дважды. После этого Лавров задал вопрос, признаёт ли Трасс суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, на что глава МИД Великобритании ответила, что её страна «никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

В ситуацию сразу же вмешалась посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт и объяснила британскому министру, что данные регионы действительно входят в состав России.

Ранее Лавров рассказал, что на встрече с Трасс затрагивались вопросы подходов Москвы к дальнейшей работе, прежде всего с Соединёнными Штатами, по вопросам гарантий безопасности. Министр в целом охарактеризовал переговоры как «разговор немого с глухим». Он отметил, что объяснения российской стороны относительно её позиции в данном вопросе не удовлетворили Великобританию.