Военный эксперт объяснил, для чего ОДКБ создала объединенную систему ПВО Военэксперт Дандыкин: перед ОДКБ стоит задача охранять воздушное пространство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная задача стран — членов ОДКБ — это охрана воздушного пространства, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, именно по этой причине было принято решение о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Военэксперт отметил, что подобное решение позволит России поделиться опытом с другими странами, а также защитить свои летательные аппараты и другую технику на их территории.

Создание объединенной системы ПВО — это важное событие. С одной стороны, Россия обязана помогать своим партнерам, поэтому периодически страны проводят совместные учения и делятся опытом, кадрами. Но это важно и для нас, потому что дальние рубежи должны быть защищены. Мы давно ведем совместную оборону с Белоруссией, в частности, чтобы пресекать атаки ВСУ. В Киргизии, например, находятся наши самолеты и комплексы, — рассказал Дандыкин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ фактически создана. По его словам, с каждым из государств имеются соответствующие двусторонние соглашения.

До этого Шойгу заявил, что системы ПВО стран ОДКБ находятся в высокой степени готовности. Он отметил, что противовоздушную оборону укрепляют и усиливают с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.