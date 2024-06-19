Военный эксперт объяснил, чем обернется для Запада новый договор РФ и КНДР Военэксперт Дандыкин: союз с КНДР может испортить отношения РФ и Южной Кореи

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Союз с КНДР может испортить отношения России и Южной Кореи, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Договор о всеобъемлющем сотрудничестве РФ и КНДР при этом не изменит воинствующей позиции Запада. По его мнению, они будут проводить такую же политику.

Договор России с КНДР, предусматривающий оказание помощи при агрессии против одной из стран, к сожалению, не изменит воинствующую позицию Запада против нас. Они продолжат проводить ту же политику. Хотя этот союз для них, конечно, неприятен. Из-за этого могут обостриться отношения с Южной Кореей и Японией, — пояснил Дандыкин.

Он напомнил, что эти страны уже ввели санкции против РФ, поэтому терять им нечего. Эксперт добавил, что США тем временем больше заинтересованы не Россией, а конфликтом на Ближнем Востоке в связи с активизацией Израиля.

«Хезболла» не ХАМАС, если американцы туда влезут, то конфликт выйдет на новый уровень. А они так или иначе влезут, США уже говорят о поставках F-15 и другого оружия Израилю. Так что ожидается и горячее лето, и горячая осень. Сейчас можно ожидать лишь того, что Запад будет активно следить за развитием отношений России и КНДР, — заключил эксперт.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что соглашение о сотрудничестве между Россией и КНДР является сигналом для Запада. Как она отметила, подписанный договор говорит о высоком уровне партнерства двух стран.