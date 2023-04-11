Военный эксперт объяснил цель интриги с утечкой секретных данных Пентагона Полковник Баранец назвал дезинформацией утечку секретных планов Пентагона

Фото: Sgt. Kevin Roy/Dod/Global Look Press

Широко обсуждаемая в последние дни утечка секретных планов Пентагона по наступлению ВСУ и общему состоянию украинской армии может оказаться попыткой дезинформировать Кремль. Такое мнение в интервью «Царьграду» высказал полковник Виктор Баранец. По его словам, версия американских журналистов о том, что слив секретных данных Пентагона является огромной удачей русской разведки, не единственная. Возможно, раскрывая некие планы контрнаступления ВСУ, американская разведка пытается дезинформировать Кремль.

В опубликованных документах есть намеки на направление главных ударов. В военном искусстве это уже застарелый прием еще с древнеримских времен... Дезинформация нужна, чтобы противник готовился к отражению атаки на направлении А, а наступать будут на самом деле на направлении Я, — пояснил Виктор Баранец.

Также эксперт предположил, что США с помощью истории со сливом секретных данных пытаются реанимировать армию Украины, которая не готова к обещанному разгрому российской армии. Баранец сравнил нынешнюю ситуацию с Минскими соглашениями, условия которых не выполнялись, а потом оказалось, что это специально выигранное время для лучшей подготовки ВСУ.

По словам полковника, суть происходящего одна: это вброс дезинформации, чтобы ввести в заблуждение российское политическое и военное руководство.

Между тем, по информации ряда западных СМИ, в связи с утечкой Киев уже изменил свои военные планы. Предполагается, что местом контрнаступления ВСУ может стать Запорожское направление.

Об утечке секретных данных из Пентагона стало известно 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.