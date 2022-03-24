Военный эксперт обвинил украинское телевидение в жестокости

Украинское телевидение позволяет своим спикерам агрессивные высказывания против российских военных, заявил военный эксперт Алексей Леонков изданию ИА SM-News. По его словам, подобной жестокости не было даже в Ираке во время вторжения США.

На украинском телевидении активно обсуждается, что ВСУ будут делать с военнослужащими противника. Даже в Ираке, который сражался против США, центральные каналы не позволяли поднимать такую тему. На Украине же спокойно говорят о том, как будут убивать, расчленять и так далее. Наверное, таким способом они хотят поднять дух украинского воинства, — сказал Леонков.

Он добавил, что на самом деле из-за этого происходит «расчеловечивание самих себя». А украинская власть, по его мнению, никогда не была демократической.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Гордону вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ.

Также стало известно, что лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, призвавший в эфире одного из украинских телеканалов к насилию над российскими ранеными, заявил, что ему «очень жаль». Он высказался так в эмоциональном порыве.