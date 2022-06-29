Военный эксперт назвал выгоду НАТО от продолжения конфликта на Украине Военный эксперт Литовкин: продолжение конфликта на Украине выгодно НАТО из-за поставок оружия

Фото: U.S. Army

Продолжение конфликта на Украине выгодно НАТО из-за поставок оружия, за которые Альянс будет получать прибыль, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. При этом отправлять свои войска на Украину страны НАТО не будут, отметил он в разговоре с «ПолитРоссией».

Лидерам НАТО нужно, чтобы боевые действия между Россией и Украиной продолжались, а они могли отправлять туда оружие, зарабатывая на этом. Военная помощь — это не благотворительность. Украина или то, что от неё останется, будет расплачиваться за это долгие годы, — сказал Литовкин.

Он добавил, что требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия могут плохо закончиться для Североатлантического альянса. В случае третьей мировой войны от стран блока «останется мокрое место», считает Литовкин.

Премьер Бельгии Александер Де Кроо ранее заявил, что конфликт Украины с Россией должен быть разрешён только на поле боя. По этой причине Альянс продолжит помогать Киеву, заверил политик.

В свою очередь американский президент Джо Байден отметил, что США намерены увеличить своё военное присутствие по всей Европе. Это необходимо, чтобы НАТО могло отражать угрозы со всех направлений.