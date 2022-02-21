Военный эксперт назвал условия, при которых Россия пойдёт на диалог с США

Россия пойдёт на диалог с США, если Вашингтон выведет войска из Польши, Румынии и стран Балтии, а также заставит Украину выполнять Минские соглашения, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску «ПолитРоссии». Президент США Джо Байден запустил компанию распространения слухов о нападении России на Украину, и теперь Москва не поддастся на его уловки, считает аналитик. Он проиллюстрировал происходящее аналогией.

Чтобы лучше понять ситуацию, проведем аналогию: Байден надолго оставил включённым водопроводный кран и тем самым устроил потоп в доме, хотя Путин предупреждал его не делать этого. Как действует Путин? Сначала он просит Байдена выключить кран, а затем Байден должен устранить последствия, которые сам же спровоцировал, — сказал Василеску.

Он добавил, что президент России Владимир Путин может встретиться уже не с Байденом, а с новым лидером Штатов.

Ранее Джо Байден попросил президента Франции Эммануэля Макрона устроить саммит с Владимиром Путиным. Отмечается, что повестку саммита подготовят госcекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Cергей Лавров во время их встречи 24 февраля.

По мнению политолога Ивана Кoновалова, желание Макрона провести саммит между главами России и США можно объяснить его стремлением получить Нобелевскую премию мира. Он также предположил, что таким oбразом французский лидер хочет поднять свой политический рейтинг внутри страны.