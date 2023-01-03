Военный эксперт назвал следующую цель на Украине для ВС РФ Военный эксперт Бартош призвал нарушить пути доставки западного оружия на Украину

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный эксперт Александр Бартош заявил URA.RU, что российские военные должны разрушить транспортные коммуникации Украины, по которым доставляется западное вооружение, поскольку Киев начал атаковать стратегические объекты в России. Он аргументировал данный шаг тем, что Киев перешел к нанесению ударов по стратегическим ядерным силам. По его словам, эти удары создают экзистенциальную угрозу национальным интересам России.

Я думаю, что вопрос нарушения транспортных коммуникаций Украины становится все более актуальным. Тем более, что Украина сейчас переходит к совершенно непозволительным действиям по нанесению ударов по нашим стратегическим ядерным силам, — сказал Бартош.

Он отметил, что любое оружие на Украине является законной целью для российской армии.

Экономист и бывший советник президента Украины Олег Соскин ранее заявил, что власти страны скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Эксперт добавил, что, если бы украинцы узнали бы правду о реальном ущербе, то люди придут к осознанию, что система фактически не способна далее функционировать. Он при этом подчеркнул, что российские военные прекрасно знают о результатах собственных ударов и проводят соответствующие корректировки.